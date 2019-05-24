شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الإماراتى: يوم زايد للعمل الإنسانى إرث حضارى تفخر به البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى، اليوم إن يوم زايد للعمل الإنسانى هو تعبير صادق عن مشاعر العرفان والإجلال للإنجازات العظيمة التى تركها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كإرث إنسانى وحضارى تفخر به دولة الإمارات على مدى أجيالها المتعاقبة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضاف " لقد رسخ زايد الخير اسم الإمارات عاليا فى مجال العمل الإنسانى والتنموى وممارسات العطاء وعمل الخير، إذ بادر رحمه الله لتقديم يد العون للشعوب المحتاجة فى مختلف مناطق العالم، وحرص على المساهمة فى تحسين حياة المجتمعات التى تعانى المصاعب الاقتصادية والتنموية عبر مبادرات خيرية وإنسانية ما زالت آثارها الإيجابية مستمرة حتى يومنا هذا فى الكثير من بقاع العالم كشاهد على الأيادى البيضاء لهذا القائد الاستثنائي".

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وأكد وزير الاقتصاد أن العمل الإنسانى يمثل اليوم نهجا مؤسسيا ثابتا لدولة الإمارات كاستمرار لفكر وإنجازات زايد الخير بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة اليوم وذلك عبر مبادرات ومشاريع إنسانية تركت بصمة إيجابية فى حياة العديد من شعوب العالم عبر دعم جهود نبيلة مثل مكافحة الفقر وتوفير مقومات العيش الكريم وفرص العمل ومشاريع توفير مياه الشرب والغذاء النظيف والخدمات الصحية والبنى الأساسية والمدارس والجامعات ودور العبادة، فضلا عن المساهمة بفعالية فى أهداف التنمية المستدامة، والنهوض بالمرأة والطفل وحماية البيئة وغيرها، الأمر الذى عزز مكانة الإمارات ضمن أكبر المانحين الدوليين فى مجال المساعدات التنموية الرسمية.

وقال إن تزامن يوم زايد للعمل الإنسانى لهذه السنة مع عام التسامح هو فرصة إضافية لتكريم هذه المسيرة الرائدة عبر إطلاق مبادرات ومشاريع للعطاء وعمل الخير على المستويين الفردى والمؤسسى لفائدة المحتاجين والمستحقين سواء داخل الدولة أو على المستويين الإقليمى والعالمى بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الانتماء الدينى والثقافي، الأمر الذى ينسجم مع روح عام التسامح ويخدم أهدافه الإنسانية السامية.

مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد تفخر بالمشاركة فى الجهود الوطنية الواسعة التى تقام فى هذا اليوم الذى يعكس الصورة الإيجابية المشرقة لدولة الإمارات فى ميادين الخير والتنمية.