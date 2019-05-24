مقتل مدير أمن ميناء عدن برصاص قناص جنوبي اليمن

عدن / شكري حسين / الخليج 365

قتل مدير أمن ميناء عدن العقيد شلال الشوبحي، الجمعة، برصاصة قناص خلال مواجهات عسكرية مع الحوثيين بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، حسب مصدر عسكري.

المصدر الذي طلب عدم ذكره اسمه، كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، قال لـ"الخليج 365"، إن العقيد شلال الشوبحي قتل بينما كان يخوض المعارك مع قوات الجيش الوطني غربي مدينة قعطبة شمالي الضالع.

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وأضاف أن الشوبحي الذي يشغل منصب مدير أمن ميناء عدن وأحد القيادات الأمنية الكبيرة في شرطة المدينة، قتل برصاص قناص، أثناء عملية تمشيط القوات الحكومية لمنطقة حجر غربي مدينة قعطبة.

وقال إن الشوبحي "كان لا يزال يقضي شهر العسل بعد عقد قرانه مؤخرا، إلا أنه خرج ملبيا نداء الواجب دفاعاً عن الوطن"، على حد تعبيره.

وقبل أسبوع، أعلن الجيش اليمني تحرير مدينة قعطبة من قبضة الحوثيين، وبعدها عدد من المناطق والقرى القريبة منها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.