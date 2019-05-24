نتنياهو: أشكر صديقي السيسي على المساعدة في إطفاء حرائق بإسرائيل

القدس/ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدة بلاده في جهود إخماد الحرائق المشتعلة منذ الخميس في مناطق متفرقة من إسرائيل.

جاء ذلك وفق ما ورد في بيان لمكتب نتنياهو، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال نتنياهو في البيان: "أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل".

وأضاف أن السلطة الفلسطينية طلبت أيضا الانضمام إلى تلك الجهود.‎

ولم تصدر السلطات المصرية بيانًا بشأن ما أورده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الساعة (11.45 ت.غ).

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إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت أن مصر أرسلت، الجمعة، مروحتي إطفاء من طراز "مي 8"، للمساعدة في إطفاء الحرائق بإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن 4 دول أوروبية هي كرواتيا وإيطاليا وقبرص واليونان أرسلت هي الأخرى طائرات إطفاء إلى إسرائيل للمساعدة في إخماد الحرائق.

والخميس، اندلعت عشرات الحرائق في إسرائيل، بفعل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، وأدت إلى احتراق عشرات المنازل وإخلاء المئات مع اقتراب النيران منها.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو، وجّه وزارتي الخارجية والأمن الداخلي إلى طلب مساعدة دولية لإطفاء الحرائق.

وعلى خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، منذ عام 1979، على إثر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.