الجيش الإسرائيلي يفرق بالرصاص المطاطي مسيرة شمالي الضفة

نابلس / قيس أبو سمرة / الخليج 365
فرق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مسيرة منددة بالاستيطان وجدار الفصل شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مصور الخليج 365 في شمالي الضفة إن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المطاطي تجاه مسيرة نظمها أهالي بلدة كفر قدوم غربي نابلس، بدورهم رشق المتظاهرون القوات بالحجارة.
ولم يُبلغ على الفور عن وقوع إصابات.
وأوضح شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي منع المشاركين من الوصول لمدخل البلدة المغلق منذ ما يزيد عن 15 عاما.
وينظم الفلسطينيين في يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 164مستوطنة و116 بؤرة استيطانية (عشوائية).
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