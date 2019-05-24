ليبيا تعتزم تطوير حقل شمال الحمادة النفطي

طرابلس/ الخليج 365

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الجمعة، عزمها تطوير حقل شمال الحمادة النفطي، شمال غرب البلاد.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها "عقدت ورشة عمل مؤخرا لمناقشة المقترحات المقدمة لتطوير الحقل".



وأوضح البيان أن المناقشات تركزت على استخدام أحدث تقنيات الإنتاج عن طريق معدات الإنتاج المبكر، إضافة إلى أنسب الطرق المعتمدة للتعامل مع الغاز المصاحب للنفط، والناجم عن عملية الإنتاج.



كما تطرقت المناقشات إلى التحديات الأخرى التي تواجه الإنتاج، بما في ذلك الطبيعة الجيولوجية للحقل والحلول التقنية المطلوبة.



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وأشار البيان أن حقل شمال الحمادة النفطي، تابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية، والكائن بالامتياز 47 بحوض غدامس شمال غرب ليبيا.



ونفوسة للعمليات النفطية هي مشروع مشترك تأسس عام 2013 بالشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ميدكو إنرجي انترناشونال الإندونيسية وصندوق الثروة السيادي الليبي لتطوير الاكتشافات في منطقة الامتياز رقم 47.



وتهدف ليبيا لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 1.4 مليون برميل يوميا، خلال وقت لاحق من 2019، مقابل 1.1 مليون برميل يوميا في مارس/ آذار الماضي، و 1.6 مليون برميل يوميا في 2010.

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