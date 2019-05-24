حتى منتصف #رمضان.. #الحرم_النبوي يستقبل 5 ملايين مصلٍ

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وكالة المسجد النبوي إن عدد المصلين في الحرم الشريف خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر رمضان المبارك جاوز 5 ملايين ، وأكد مدير إدارة الحشود م. عبدالعزيز النعمان أن الاحصائيات تشير إلى أن مجموع المصلين جاوز 5 ملايين زائر على مدار 24 ساعة في الخمسة عشر يوما الأولى وفي المقابل بلغ عدد المصلين في صلاة العشاء والتراويح للخمسة عشر الأولى من الشهر الكريم ( 3,226,187 مصليا ) بدخول ما يقارب (1،478،833 مصليا ) إلى داخل الحرم ودخول ما يقارب ( 234,339 مصليا ) إلى السطح ، وتواجد ( 1،513،015 مصليا ) في الساحات ، مشيراً إلى أن أعلى يوم لعدد مصلين في صلاة العشاء والتراويح هو أول يوم رمضاني ، مضيفاً أن كثافة الدخول تركزت عبر المداخل الشمالية للساحات وكذلك الغربية , ولم يشهد السطح كثافة عالية للمصلين حيث بلغ متوسط أعداد المصلين به (15،623 مصليا ) ، في ظل متوسط أعداد المصلين (98،589 مصليا ) بداخل المسجد ومتوسط أعداد المصلين في الساحات ( 100،868مصليا ) .

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وأضاف : مجموع دخول الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بلغ ( 669,048 ) زائرا بنسبة تشغيلية بلغت (60 %) ، وأعلى دخول من باب السلام كان خلال يومي الجمعتين الماضيتين وكان عددهم ( 64،347 ) زائرا و ( 65,488 ) زائرا.

وبينّ أن إدارة الحشود تعمل على تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك من خلال تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات وتيسير مهام الحشود أثناء تزايد الأعداد واتباع آلية التعامل مع الحشود وإرشاد المصلين والزائرين وتسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات .