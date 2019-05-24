سلمان_الفرج لجماهير #الهلال: الأمور زينه

حرص سلمان الفرج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على بث روح الطمأنينة إلى جماهير فريقه، بخصوص حالته الصحية وأخر استعداداته للعودة للمشاركة مرة أخرى مع “الزعيم”.

وكان الفرج، قد تعرض للتواء في مفصل القدم وخرج الشوط الأول من مباراة فريقه مع النصر في 19 ديسمبر الماضي متأثرا بالإصابة.

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وقال سلمان الفرج في فيديو عبر مواقع “السوشيال ميديا”: “الحمد لله الأمور زينه.. والعملية نجحت بنسبة 100%”.

وأضاف لاعب وسط الهلال: “أكملت 10 أيام من البرنامج التأهيلي حتى الآن، وسأتوقف يوم 25 رمضان، وسأعود قبل أيام من إنتهاء إجازة لاعبي الفريق، حتى أدخل برنامج شخصي إضافي لأكون جاهز للمعسكر التحضيري للموسم الجديد”.

يذكر أن سلمان الفرج شارك مع الهلال خلال الموسم المنصرم في 8 مبارايات بواقع 540 دقيقة، مسجلًا هدفين، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.