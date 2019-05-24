الكرملين يعلق على ظهور نظير يوتين في برنامج ساخر على بي بي سي

جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365:

قال الكرملين، الخميس، إنه من غير المرجح أن يشاهد الرئيس الروسي برنامجا حواريا جديدا كوميديا لهيئة “بي بي سي” يدير المقابلات فيه فلاديمير بوتين افتراضي لأنه “لا يشاهد الرسوم الكاريكاتورية” التي تمثله.

وأورد ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين لوسائل الإعلام الروسية إن بوتين “لا يقرأ الكتب المكتوبة عنه ولا يرى الرسوم الكاريكاتورية”، وأضاف “لا يريد أن يشبهها بأي شكل من الأشكال”.

Advertisements

وكانت هيئة “بي بي سي” أعلنت، أول أمس الأربعاء، عن أنها ستبدأ بث برنامج حواري كوميدي عنوانه “تونايت ويذ فلاديمير بوتين”ويجري فيه الرئيس الروسي وهو شخصية افتراضية صممت بفضل تقنية “الرسوم المتحركة الرقمية بالابعاد الثلاثة” مقابلات مع ضيوف هم “بشر فعليون” وأمام جمهور بشكل مباشر على ما ذكرت “بي بي سي”.

وستعرض حلقتان من البرنامج محطة “بي بي سي 2” الشهر المقبل. وفي إحدى الحلقتين يحاول الرئيس الروسي الخوض في موضوع حقوق المرأة. وفي الحلقة الثانية يظهر الستر كامبل مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يشكره بوتين الافتراضي على التسبب “بفوضى رهيبة”.

وشددت “بي بي سي” على أن “الرجل القوي المفضل في العالم بأسره الذي يواجه الدببة فلاديمير بوتين حقق أخيرا هدفه الأساسي بأن يكون له برنامج حواري عبر “بي بي سي”.

وأضافت “بي بي سي” ، “أنسوا السياسة الدولية، هذا البرنامج الحواري الذي سيشتهر في العام بأسره قريبا يشكل الانتصار النهائي لزعيم العالم الحر”. وأتى الإعلان عن البرنامج في أجواء توتر بين روسيا وبريطانيا منذ تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال العام الماضي في سالسبري، جنوب إنجلترا، الذي نسبته لندن إلى موسكو الأمر الذي تنفيه روسيا.