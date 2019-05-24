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ولي العهد يلتقي مجموعة من المثقفين السعوديين

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وذكرت وكالة الأنباء "واس"، أنه جرى خلال اللقاء النقاش حول مستقبل الثقافة السعودية على ضوء رؤية المملكة 2030، مثمنا — ولي العهد — الجهد الذي يبذله المثقفون السعوديون باختلاف مشاربهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم".

© REUTERS / HANDOUT

وشدد ولي العهد السعودي على الأهمية المحورية للثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي تحسين جودة الحياة، ودورها في حفظ الهوية والتاريخ وفي التعبير عن التنوع الحضاري الغني الذي تحظى به المملكة، وإسهاماتها في مد جسور التواصل المعرفي والإنساني مع الحضارات والدول الأخرى.

وخلال اللقاء عبر المثقفون عن عظيم امتنانهم وتقديرهم لكل الدعم الذي تحظى به ثقافة الوطن من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وذكرت "واس" أن "اللقاء جاء في سياق اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية ثقافة الوطن وتطويرها، وعلى ضوء رؤية المملكة 2030 التي صاغها ولي العهد، ومنح من خلالها الثقافة عناية خاصة باعتبارها عنصرا مهما في ميزان التنمية الاجتماعية، ورافداً مؤثراً في الاقتصاد الوطني".

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