وسط إغلاق للطرق... إجلاء آلاف الإسرائيليين (بالفيديو)

وبحسب إدارة الإطفاء، اضطر نحو ثلاثة آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم في بعض الأحيان، حيث اشتعلت النيران في 45 مبنى، وذلك بحسب وكالة "سما".

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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رجال إطفاء من قبرص يساعدون في جهود إخماد النيران. ومن المتوقع أن تنضم طائرات إطفاء من قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا للعملية اليوم.

وبحسب خدمة الإنقاذ، جرى نقل 8 أشخاص إلى المستشفى بعدما استنشقوا الدخان الناجم عن الحريق. وتوفى رجل سبعيني جراء ضربة شمس أمس الخميس.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجددا، اليوم إلى 48 درجة مئوية في جنوب اسرائيل. فيما قالت فرق الإطفاء إن سبب الحرائق التي تستعر بشكل رئيسي في مدينة موديعين، لا يزال مجهولا.

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وقال متحدث إن السماء لم تمطر الشهر الماضي، ما يعني أن الأشجار كانت شديدة الجفاف.

من جانبه، ذكر الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، أن إسرائيل أجلت أكثر من 3500 مواطن، جراء استمرار موجة الحرائق، التي طالت ما يزيد عن 40 منزلا، وسيزيد العدد مع استمرار تلك الموجة.

وأشار الموقع الاستخباراتي العبري إلى أن الحرائق اندلعت في كل من مستوطنات الجنوب، وفي بيت شيميش، وجبل القدس ومنطقة بن شيمن في وسط إسرائيل، فضلا عن منطقة موديعين القريبة من مدينة القدس.

وأضاف الموقع أن هناك بعض الطرق الفرعية تم إغلاقها من الجانبين، بوسط إسرائيل، نتيجة لاستمرار موجة الحرائق، وذلك في ظل استمرار توافد طائرات إطفاء مساعدة من دول أخرى، مثل كرواتيا وإيطاليا واليونان وقبرص ومصر.