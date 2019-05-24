شقيق زكي مبارك:تقرير النيابة المصرية بداية أخذ حقه..وهقاضي تركيا دوليا (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © زكي مبارك زكي مبارك

كتب- رمضان حسن:

فيديو ـ أحمد الشيخ:

أكد زكريا مبارك، الشقيق الأصغر للفلسطيني ذكي مبارك، الذي مات داخل سجن"سيليفري" بمدنية إسطنبول التركية أواخر إبريل الماضي، أن التقرير الرسمي الذي ستصدره النيابة المصرية، بشأن نتيجة تشريح الجثمان، سيكون البداية في رحلة البحث عن حق شقيقه، مشددا، في تصريحات خاصة لمصراوي من أمام مشرحة زينهم: "مش هسيب حق أخويا حتى لو على جثتي".

وأوضح أن الأسرة سترفع قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، بمجرد انتهاء النيابة العامة المصرية من التحقيقات التي تجري حاليا وصدور تقرير مصلحة الطب الشرعي، لكي يبدأ في إجراءات رفع دعوى دولية بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه يكتفي في الوقت الحالي بالتواصل مع منظمات دولية وتقديم شكاوي لمنظمات حقوقية في بعض الدول الأوروبية.

وأشاد زكريا بموقف النائب العام المصري تجاه قضية شقيقه قائلا: "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى النائب العام الذي أصدر قرار تشريح جثة زكي، وفتح التحقيق في القضية".

كانت النيابة العامة المصرية قررت أمس الأول الثلاثاء، فتح تحقيق في واقعة وفاة ذكي مبارك في سجون تركيا بناء على طلب رسمي تقدمت به أسرته، التي تشكك في الرواية التركية التي تدعي موته منتحرا.

ويتمنى زكريا، الذي وقف لساعات تحت أشعة الشمس أمام المشرحة في انتظار تسلم جثان شقيقه، أن يلقى المزيد من الدعم من جانب السلطات المصرية في قضية شقيقه، "المصريين أصبحوا مؤمنين بقضية زكي مبارك، وعلى يقين من أنه قٌتل ظلم، ورأيت منهم دعم بشكل كبير، فهذا ليس غريب على مصر وسلطتها".

بدوره، قال شريف غنيم، محامي عائلة مبارك لمصراوي من أمام المشرحة إن التقرير سيصدر من دولة محايدة يثق العالم في جميع مؤسساتها؛ وسيكون الركن الأساسي في مواجهة تركيا أمام العالم.

أكد غنيم اتفاقه مع محام في فرنسا على مقاضاة تركيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، "في محامي فرنسي كبير تعاطف مع قضية زكي، ووافق على أن يتولى مباشرة القضية بنفسه، ولكنه اشترط وجود التقرير الطبي الصادر من مصر، عن حالة جثمان زكي ضمن أوراق القضية".

وبحسب محامي العائلة فإن جثمان المتوفي الفلسطيني سينقل برا في سيارة تابعة للسفارة الفلسطينية إلى قطاع غزة، فور خروجه من مشرحة زينهم بالسيدة زينب مساء اليوم.

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وأكد الدكتور حسام طوكان المستشار الطبي للسفارة بالقاهرة، أن مندوبا من سفارة فلسطين سيرافق الجثمان في رحلته للعودة إلى قطاع غزة بعد 12 عاما من اضطرار زكي للهروب منه خوفا من حركة حماس.

وناشد زكريا مبارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمر بفتح تحقيق في مقتل شقيقه، والوقوف بجانب العائلة في قضيتهم ضد تركيا، معربا عن حزنه لتعنت السفارة الفلسطينية بشأن اصدار تقرير طبي عن حالة الجثمان.