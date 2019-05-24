شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه لأهالي «مكة».. موجة غبار وأمطار رعدية تستمر لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، ومكة المكرمة، وميسان، والجموم، واضم، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والليث والأجزاء المجاورة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق: نجران ,جازان ,عسير ,الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، وحائل.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني (هنا الرابط)، ومن بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.