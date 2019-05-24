ميشال عون: نضال الشعب اللبناني أدى لهزيمة الجيش الإسرائيلي

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وشدد الرئيس اللبناني "على تمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ سلامته وسيادته الكاملة على أرضه، ولاسيما القرار الدولي الرقم 1701، مشيرا إلى خرق إسرائيل المستمر لهذا القرار، وذلك بحسب "بوابة الأهرام".
© REUTERS / Ali Hashisho
وحيا عون نضال الشعب اللبناني على مدى أكثر من 20 سنة، "لدفع جيش الاحتلال إلى الهزيمة، واستعادة السيادة الكاملة على أرضنا، باستثناء المناطق المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا التي نتمسك بلبنانيتها".
يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو/أيار عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاما باستثناء مزارع شبعا وتلال كفر شوبا.
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