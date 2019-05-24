دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام بحق جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس تضم 17 تهمة جديدة تخص الحصول على معلومات تخص الدفاع والأمن القومي بدون ترخيص.

ووصفت وزارة العدل ما قامت به ويكيليكس على أنه واحد من أكبر الاختراقات والتسريبات للمعلومات السرية في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعد اعتقال أسانج الشهر الماضي من سفارة الأكوادور في المملكة المتحدة التي يقيم فيها منذ عام 2012، حصل على حكم بالسجن لمدة عام وذلك لانتهاك شروط الكفالة.

وتحاول الولايات المتحدة ترحيل أسانج إليها لتحاكمه بالتهم الموجهة من قبلها وتضم التآمر لاختراق كلمات المرور مع Chelsea Manning.

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لكن كل التهم السابقة – بما فيها الاتهام بالاغتصاب في السويد – ليست بخطورة اللائحة الجديدة التي تضم كل واحدة منها إمكانية سجنه لمدة 10 سنوات بالحد الأقصى للعقوبة.

وتم سجن Manning الأسبوع الماضي بعد رفضها تقديم شهادتها أمام لجنة الاستماع حول قضية ويكيليكس وأسانج، وكما نعلم أن Manning قدمت الجزء الأكبر من المستندات المسربة والمنشورة عبر موقع ويكيليكس.

التدوينة جوليان أسانج يواجه 17 تهمة جديدة تسجنه حتى 170 عام ظهرت أولاً على عالم التقنية.