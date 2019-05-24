دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد تأخر لبضعة أيام عن الموعد المتوقع، أطلقت شركة صواريخ الفضاء SpaceX أول دفعة من مجموعة من الأقمار الاصطناعية الخاصة بشركة Starlink وذلك عبر صاروخ Falcon 9 المعاد استخدامه.

الدفعة الأولى تتضمن 60 قمر صناعي ستدور حول الأرض على ارتفاع 500 كيلومتر، وتعتبر هذه أثقل حمولة ( أكثر من 13 طن ) تم إرسالها للفضاء بنجاح عبر صاروخ Falcon 9 ليعود إلى الأرض بسلام.

وبفضل الوزن الخفيف والتصميم المسطح للأقمار الاصطناعية، استطاعت الشركة وضع 60 قمر صناعي في حمولة واحدة بشكل مصفوف عمودياً. ويضم كل قمر اصطناعي مجموعة من محطات البث ووحدة تزود بالطاقة الشمسية.

وتم تصميم هذه الأقمار للتخاطب مع محطة أرضية لتنسيق حركتها مع بعضها بدلاً من التخاطب مع بعضها البعض. وهي دفعة أولى من مجموع 12 ألف قمر اصطناعي تعتزم شركة SpaceX حملها للفضاء حتى منتصف عام 2020 لتؤمن اتصال بالانترنت الفضائي بسرعة 1 غيغابت في الثانية.

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وحصلت الشركة على موافقة لإرسال 4425 قمر اصطناعي، وبعدها تمت الموافقة على 7000 قمر اصطناعي إضافي ليتم وضعها في مسار منخفض 340 كيلومتر وبهذا يتوقع أن يكون منتصف الأقمار الاصطناعية موضوعاً في مكانه بحلول مارس 2024.

الانترنت الفضائي هو الشغل الشاغل للعديد من الشركات اليوم وليس فقط Starlink من إيلون ماسك. ففي فبراير الماضي أطلقت شركة OneWeb حوالي 6 أقمار اصطناعية، كذلك تعتزم شركة Blue Origin الخاصة بمؤسس أمازون جيف بيزوس إطلاق أكثر من 3 آلاف قمر اصطناعي.

التدوينة SpaceX تطلق 60 قمر صناعي للانترنت الفضائي الرخيص ظهرت أولاً على عالم التقنية.