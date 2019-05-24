الجيش اليمنى يهاجم مواقع لمليشيا الحوثى فى تعز ويكبدها خسائر كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز الجيش اليمنى فى محافظة تعز، اليوم الجمعة، تقدماً إثر هجومه على مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية فى الجبهة الشمالية وكبدها خسائر كبيرة. وأوضح مصدر عسكرى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية - أن الجيش هاجم مواقع المليشيا الانقلابية فى جبل الوعش والدفاع الجوى والأربعين والحرير، وحقق تقدما باتجاه جبل الوعش المطل على شارع الستين والخمسين شمال المدينة. وأشار المصدر إلى مقتل عدد من مليشيا الحوثى وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر المليشيا. Advertisements

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