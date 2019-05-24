السودان.. وفاة قيادي معارض بارز‎

الخرطوم / الخليج 365
توفي، الجمعة، القيادي البارز في المعارضة السودانية، على محمود حسنين، عن عمر يناهز 80 عاما.
ونعى "التجمع الاتحادي المعارض"، في بيان مقتضب، حسنين، ذي التوجه الوسطي، باعتباره أحد قياداته.
وقال: "ننعي للامة السودانية وللاتحاديين عموما وفاة شيخ المناضلين السودانيين على محمود حسنيين الذي توفي صباح الجمعة".
ولم يشر البيان إلى سبب الوفاة.
وعاد حسنين إلى السودان، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد عشر سنوات قضاها في منفى اختياري بلندن.
وهو قانوني وسياسي، وأحد أبرز الوجوه المعارضة لنظام البشير (1989-2019).
وكان حسنين، الذي قضى نحو 3 سنوات في سجون نظام البشير، رئيسا لـ"الجبهة الوطنية العريضة"، التي تشكلت في بريطانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2010 كتجمع من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات معارضة بهدف إسقاط نظام البشير كهدف استراتيجي، وكانت تشترط على أعضائها رفض الحوار مع هذا النظام الحاكم.
وهو أيضا قيادي في تحالف "التجمع الاتحادي المعارض"، وهو أحد تحالفات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات بالبلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2018. ويضم التجمع 8 أحزاب أبرزها "الاتحادي الديمقراطي" و"العهد الثاني" و"الحركة الاتحادية" و"الوطني الاتحادي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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