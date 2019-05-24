القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
أدى اكثر من 100 الف صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى في القدلمحتلة، وسط قيود إسرائيلية حالت دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، لوكالة الخليج 365 إن اكثر من 100الف مصل صلوا الجمعة اليوم في المسجد الأقصى .
وجرت الصلاة وسط قيود اسرائيلية وفي ظل درجات حرارة عالية حدت بشكل كبير من اعداد المصلين.
وقال الشيخ يوسف ابو سنينه ، خطيب المسجد الأقصى ، " الأرض أرضنا والأقصى أقصانا ولن نرحل" .
وابتهل الى الله ان يتحرر الاقصى ومدينة القدس وان يرفع الحصار عن غزة وان يطلق سراح المعتقلين من السجون الاسرائيلية.
وانتشرت قوات الشرطة الإسرائيلية بكثافة في مدينة القدس وبخاصة في محيط المسجد الأقصى وأزقة البلدة القديمة من مدينة القدس وبواباتها.
وللجمعة الثالثة على التوالي فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.
ومنعت القوات على الحواجز الإسرائيلية المؤدية إلى مدينة القدس الفلسطينيين الذكور دون سن الأربعين عاما من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.
كما حرمت السلطات الإسرائيلية جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر 100 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.