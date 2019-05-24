سفير واشنطن: معارك طرابلس تعرض جهود مكافحة الإرهاب للخطر

طرابلس / جهاد نصر / الخليج 365

حذر السفير الأمريكي لدى ليبيا بيتر بودي من أن "القتال المستمر في طرابلس يعرّض جهود مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وليبيا للخطر".

وقال بودي، في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على "فيسبوك"، إن "القتال المستمر في طرابلس يدمّر البنية التحتية المدنية الأساسية، ويعرّض للخطر جهود مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة وليبيا، ويشكل مصدر قلق كبير، ويعرّض للخطر حياة المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال".

منذ 4 أبريل/نيسان الجاري تشهد طرابلس الليبية معارك مسلحة إثر إطلاق اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد جيش شرق ليبيا عملية عسكرية للسيطرة عليها وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

ولم تحقق عملية حفتر في طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت انتكاسات في بعض المناطق.

وأضاف السفير بودي، في بيانه الصادر بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا: "يوم الخميس هو آخر يوم عمل بالنسبة لي كرئيس بعثة بسفارة الولايات المتحد في ليبيا، وبينما أعود إلى التقاعد لا يسعني إلاّ أن أعرب عن دهشتي وحزني بسبب الانقسام العميق الذي يقوّض احتمالات بناء مستقبل أفضل لجميع الليبيين".

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وتابع: "في هذه اللحظة الحساسة التي تمرّ بها ليبيا في مرحلتها الانتقالية يخاطر التموضع العسكري بإعادة ليبيا نحو الفوضى".

واعتبر السفير أن "الوقت قد حان لجميع الأطراف للعودة بسرعة إلى الوساطة السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في تفادي المزيد من التصعيد ورسم الطريق إلى الأمام بما يوفّر الأمن والازدهار لجميع الليبيين".

واستطرد بالقول: "أعتقد اعتقادا راسخا أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلاّ من خلال حلّ سياسي ينبثق من حوار شامل يمثل وجهات نظر وشواغل كافة شرائح المجتمع في جميع أنحاء ليبيا الشمال والجنوب والشرق والغرب".

ونجاح ذلك الحوار يعتمد -حسب بودي- على "وقف إطلاق النار في طرابلس وما حولها"، و"إلقاء جميع الأطراف أسلحتها والعودة إلى المفاوضات".

والثلاثاء الماضي، أعلنت المانيا دعمها الكامل لقرار أممي "قوي" يدعو لوقف فوري إطلاق النار في ليبيا، حسب ما قال سفير برلين لدى طرابلس أوليفر أوفتشا في تغريدة عبر حسابه الشخصي علي "تويتر".



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