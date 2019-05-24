الخدمة_المدنية تحدد بداية ونهاية إجازة #عيد_الفطر 1440

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن موعد بداية ونهاية إجازة عيد الفطر 1440 وذلك في معرض ردّها على عدد من الاستفسارات التي تلقتها من المواطنين موظفي الدولة.

بداية إجازة عيد الفطر 1440

أكّدت وزارة الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ اعتبارًا من يوم 25 رمضان الجاري؛ أي أن يوم 24 رمضان سيكون آخر دوام لموظفي الدولة.

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وتلقّت وزارة الخدمة المدنية استفسارًا من أحد الموظفين جاء فيه: هل إجازة العيد تبدأ بانتهاء دوام 25 الموافق يوم الخميس؟ أم تبدأ بانتهاء دوام 24 الموافق يوم الأربعاء؟

وردّت وزارة الخدمة المدنية بالقول يوم ٢٤ هو آخر يوم دوام قبل إجازة عيد الفطر المبارك ويوم ٢٥ هو بداية الإجازة.

نهاية إجازة عيد الفطر 1440

وحول موعد نهاية إجازة عيد الفطر 1440 بالنسبة لموظفي الدولة قالت الخدمة المدنية إن الخامس من شهر شوال المقبل هو آخر يوم في الإجازة.

وأوضحت الخدمة المدنية أن دوام الموظفين بعد عيد الفطر المبارك سيكون في السادس من شهر شوال 1440.