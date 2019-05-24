إصابة 4 أشخاص إثر اندلاع #حريق في منزل بـ #حائل

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صحيفة الخليج الالكترونية
أُصيب 4 أشخاص من أصل 5 كانوا متواجدين في منزل حينما اشتعلت فيه النيران بمدينة حائل.
وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني حائل حريقاً اندلع بمنزل من دورين، وتمّ إخلاء 5 أشخاص نُقل أربعة منهم للمستشفى لتلقي العلاج.
وأفاد الدفاع المدني أن حالتهم جميعًا مستقرة.
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