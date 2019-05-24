فينغر: أشتاق إلى #ارسنال وسأعود قريبًا

أكّد المدرب الأسطوري لنادي ​أرسنال​ الإنكليزي، ​أرسين فينغر​، أنه يشتاق كثيرًا للغانيرز، بعد عام واحد مرّ على رحيله عن صفوفه.

وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات لشبكة بي بي سي :” أشتاق إلى أرسنال لأني تركت قلبي هناك، لقد أعطيت 22 عاما من حياتي لهذا النادي، كل دقيقة من حياتي مخصصة لأرسنال “.

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وعن عودته إلى الملاعب من جديد قال فينغر :” ستروني مجدداً في عالم كرة القدم، أعتقد أنني سأعود سريعاً جداً، لكني ايضا استمتعت بالابتعاد قليلاً، فقد أصبحت أقل عرضة للتوتر، لكن لدي منظور أفضل للأمور، أرى الأخطاء التي يرتكبها المدربون لكني لا أدفع ثمنها، كرة القدم لا تزال مصدر عشقي، سأعود قريباً إنما لا يمكنني أن أكشف تحديداً عن طبيعة منصبي”.