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صحيفة الخليج الإلكترونية
طالب محمد صالح القنباز، رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وسائل الإعلام بالتزام الصمت، خلال الفترة المقبلة، حول قضية لاعب الاتحاد، فهد المولد.
وقال القنباز فى تصريحات صحفية : ” ما يتداول حاليا حول قضية فهد المولد، أخبار مغلوطة، والقضية لاتزال منظورة أمام اللجنة، ولايجب الحديث عنها حتى صدور القرار النهائي”.
وأضاف :” البعض يتوسع فى التحليل والتفصيل وكأنه مطلع على جسلت الاستماع، فبعضهم أوقف اللاعب لعدة أشهر والبعض الآخر ، سنوات، على الرغم من أن جلسة الاستماع لم تقم”.
وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت منذ أيام، تلقيها إشعاراً من لجنة الرقابة على المنشطات، يفيد بوجود مادة محظورة في عينة فحص فهد المولد والذي خضع له بعد مباراة النصر في الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة نارية من رئيس #لجنة_المنشطات عن أزمة #فهد_المولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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