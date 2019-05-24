رسالة نارية من رئيس #لجنة_المنشطات عن أزمة #فهد_المولد

وقال القنباز فى تصريحات صحفية : ” ما يتداول حاليا حول قضية فهد المولد، أخبار مغلوطة، والقضية لاتزال منظورة أمام اللجنة، ولايجب الحديث عنها حتى صدور القرار النهائي”.

وأضاف :” البعض يتوسع فى التحليل والتفصيل وكأنه مطلع على جسلت الاستماع، فبعضهم أوقف اللاعب لعدة أشهر والبعض الآخر ، سنوات، على الرغم من أن جلسة الاستماع لم تقم”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد أعلنت منذ أيام، تلقيها إشعاراً من لجنة الرقابة على المنشطات، يفيد بوجود مادة محظورة في عينة فحص فهد المولد والذي خضع له بعد مباراة النصر في الدوري.