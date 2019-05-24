توقعات #الأرصاد: #أمطار_رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على عدة مناطق

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الخليج - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياحاً نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ومرتفعاتها؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، وحائل.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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