توقعات #الأرصاد: #أمطار_رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على عدة مناطق

الخليج - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياحاً نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ومرتفعاتها؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنوّرة.. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 – 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.