العراقي #علاء_عباس على ردار #الاهلي خلفاً لللاعب #ديجانيني

بدأ النادي الاهلي يستعد لتدعيم صفوف وترشيح عدد من اللاعبين للانضمام للفريق تحسبًا لرحيل ديجانيني عن الأخضر.

وكشف مصادر عن سعي النادي الاهلي إلى التعاقد مع المهاجم الدولي العراقي علاء عباس الذي يلعب في صفوف الزوراء العراقي.

ومن جانبه قال وكيل اعمال دجانيني: بقاء موكلي مع الأهلي سيكون صعبًا.. اللاعب مُستاء وغير سعيد مع فريقه الأهلي⁩ قدم لنا مشروع غير حقيقي وقيل لنا أن الأهلي مستقر ماليًّا وإداريًّا وسنحارب من أجل اللقب لكنَّ شيئًا من ذلك لم يحدث.

واضاف: نادي الاهلي لم يحترموا دجانيني، وكان عليهم إخباره بحقيقة وضع النادي والفريق قبل التوقيع.