فيتوريا يتخذ قرارا حاسما بشأن مواجهة #ذوب_آهن المؤجلة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
اتخذ المدرب البرتغالي روي فيتوريا، اليوم “الجمعة”، قرارًا هامًا، بشأن مواجهة فريق ذوب آهن الإيراني، بدوري أبطال آسيا.
وقرر مدرب فريق النصر، مواجهة ذوب آهن، باللاعبين المحليين بعدما منح الثنائي البرازيلي “مايكون وجوليانو” بالإضافة للمغربي عبدالرزاق حمدالله إجازة حتى نهاية الموسم.
وعلى ذلك، ستكون عودة اللاعبين المحليين للتدريبات، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب التتويج بالدوري، يوم الأحد القادم وذلك استعدادا للقاء ذوب آهن الايراني.
وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن أمس “الخميس”، إقامة مباراة ذوب آهن وفريق النصر، في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ملعب نادي العربي، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
جدير بالذكر، يحتل فريق النصر المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر ذوب أهن المجموعة بـ 11 نقطة.
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