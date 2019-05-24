اتحاد_القدم يشارك في برنامج “كرة القدم من أجل الصداقة” بـ #أسبانيا

صحيفة الخليج الإلكترونية يشارك وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم في النسخة السابعة من البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال “كرة القدم من أجل الصداقة”، الذي سيقام في العاصمة الأسبانية مدريد على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول الإنجليزيين.

ويضم الوفد السعودي المشارك اللاعبون: “فراس رباط، وطلال الشبيلي، وعبدالإله فلاته، وعبدالسلام برناوي، إضافة إلى الطبيب المرافق مجاهد خوجه، والمدرب الوطني محمد أمين حيدر.

وينطلق البرنامج الذي يشارك به أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور والحارس الأسباني إيكر كاسياس خلال الفترة من 28 مايو وحتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة 54 دولة يحتفلون باليوم العالمي لكرة القدم من أجل

الصداقة، من خلال المشاركة في مباريات ومحاضرات مفتوحة وورش عمل ودروس في القيم التسع، يحملون الشعار الرسمي “سوار الصداقة”.

وسيدخل المشاركون في اختبار الصحفي الصغير من خلال اختبار قدراتهم على العمل في المركز الدولي للصحافة بين الصغار، وذلك من خلال تغطية الأحداث الرياضية، حيث سيتمكن المشاركون من حضور المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين فريقي توتنهام وليفربول الإنجليزيين في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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