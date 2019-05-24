الدوري_الاميركي_للمحترفين: لينارد يلحق بميلووكي ثالث خسارة متتالية

سجل النجم كواهي لينارد 15 من نقاطه الـ35 في الربع الأخير وقاد تورونتو رابتورز الى الفوز على مضيفه ميلووكي باكس 105-99 والتقدم 3-2، الخميس في نهائي المنطقة الشرقية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. وبات تورونتو على بعد فوز واحد لبلوغ نهائي الدوري للمرة الاولى في تاريخه، ومواجهة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في آخر سنتين.

واستهل رابتورز المباراة الخامسة بطيئا وتخلف 22-32 في الربع الاول، ثم عوض الفارق قبل تقدم جديد لميلووكي، بيد ان الفريق الكندي صنع الفارق في الربع الاخير بكراته الثلاثية القاتلة.

وخاض لينارد، الذي عانى اصابة في فقدمه اليسرى في المباراة الرابعة، أربعين دقيقة الخميس، وذلك بعد مشاركته في 52 دقيقة ضمن مباراة الاحد التي انتهت لمصلحة رابتورز بعد تمديد شوطين اضافيين.

قال لينارد الذي يكفي فريقه الفوز في المباراة السادسة السبت على ارضه لبلوغ النهائي “نجونا من عاصفة مبكرة وكنا متحمسين لتحقيق الفوز الليلة”.

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وبلغ لينارد حاجز الثلاثين نقطة للمرة الحادية عشرة في الادوار الاقصائية “بلاي اوف”، وقد زرع خلال المباراة خمس رميات ثلاثية، التقط سبع متابعات ومرر تسع كرات حاسمة.

وهذه المرة الاولى في الموسم يخسر باكس، متصدر الدوري المنتظم، ثلاث مباريات متتالية.

وساهم البديل فريد فان فليت في تحقيق فوز رابتورز مسجلا 21 نقطة من سبع ثلاثيات، فيما برز الكاميروني باسكال سياكام مع 14 نقطة و12 متابعة واضاف الموزع كايل لاوري 17 نقطة.

وعلق مدرب رابتورز نيك نورس الذي وصل تأخر فريقه في الربع الاول الى 14 نقطة وفي الثالث الى 12 نقطة “كان فوزا بالغ الصعوبة الليلة”.

ولدى ميلووكي الذي كان مرشحا قويا لتخطي تورونتو، سجل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 24 نقطة واضاف اريك بليدسو 20 نقطة ومالكولم بروغدون 18 نقطة و11 متابعة.

وعلق مدربه مايك بودنهولتسر “الفائز في السلسلة يجب أن يفوز في اربع مباريات. علينا الذهاب الى تورونتو واعتقد ان المجموعة ستكون جاهزة”.