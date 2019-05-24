ليبي يعود الى تدريب منتخب #الصين

عاد المدرب الايطالي مارتشيلو ليبي للاشراف على منتخب الصين لكرة القدم الجمعة بعد أربعة أشهر على ترك منصبه. وكان مواطنه فابيو كانافارو استلم تدريب المنتخب الصيني في آذار/مارس الماضي خلفا لليبي الذي ترك منصبه بعد الخروج أمام إيران في الدور ربع النهائي من كأس آسيا في الامارات مطلع العام الحالي، لكنه لم ينجح في مهمته وتنحى عن منصبه بعد مباراتين فقط انتهتا بخسارتين امام تايلاند وأوزبكستان بالنتيجة ذاتها صفر-1. Advertisements

وستكون المهمة الرئيسية لليبي قيادة منتخب الصين الى نهائيات مونديال قطر 2022، علما بان المارد الصيني شارك مرة واحدة في النهائيات العالمية عام 2002 وخرج من الدور الاول.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الصيني “منذ ان تولى ليبي تدريب المنتخب الوطني، أظهر إيجابية وروحا قتالية عالية”.

وأضاف “نؤمن بأن المنتخب الوطني سيتمكن، بقيادة ليبي وجهازه الفني، من ترك أثر كبير في تحقيق حلم كأس العالم”.