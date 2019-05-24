“سلوى الحربي” منتدى الولاء والانتماءالأول تأثيراً في التعزيز للقيادة والوطن

الخليج - حسن القبيسي

منتدى الولاء والإنتماء للقيادةوالوطن’ (أنموذج ومثال مشرف للأعمال الوطنيه – متماشيا مع رؤية المملكة (2030)

أوضحت “أ. سلوى الحربي” الشهيره بلقب “بنت الوطن” أن منتدى الولاء والإنتماء للقيادة والوطن يعتبر أيقونه العمل الوطني عربيا، منبر شامخ وانموذج وطني ، يدار بوعي المسؤؤل المحب لقيادته والمنتمي لوطنه ، والذي لاينتظر ممايقدمه من جهود وفكر إلا الحب والسمع والطاعه للقياده الكريمه ، والإنتماء للوطن ورفعته .



وبينت أن فكرة تأسس هذا المنتدى المبارك قامت على يد أحد المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي الذي جعل همه الأول والأخير خدمة وطنه وقيادته وتسخير ما أمكن تسخيره في تعزيز الولاء والانتماء للقيادة والوطن في نفوس المجتمع بشكل عام والنشئ بشكل خاص عبر كل الوسائل والأساليب المتاحة بعمل تطوعي وجهد فردي لايبتغي بذلك إلا وجه الله تعالى أولاً ورد الجميل لوطنه وقيادته ثانياً .

وأضافت ورغم ذلك فلم يكن العمل عشوائياً أو ارتجالياً بل كان عملاً منظماً يقوم على رؤية ورسالة واضحتين يسعى فيهما لتحقيق أهداف وطنية راسخة مستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وليكون مكتسباً وطنياً يخدم القيادة والشعب بكافة شرائحه.

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وأردفت أسس د. فهد بن مسعود بن ريحان- وفقه الله- هذا العمل الجبار بنسختيه الأولى والثانية بحسه الوطني وإيمانه الصادق بأن الوطنية قول وعمل تبدأ بالفرد لتلتقي بالمجموعة في مشروع وطني باهر في كل ما يحمله من قيم ومبادئ تدعو لوحدة الصف واللحمة والجماعة .

فقد كانت رؤيته تنطلق في أن يكون منتدى الولاء والانتماء أحد المكتسبات الوطنية والأول تأثيراً في تعزيزه للقيادة والوطن بما يحقق تغييراً في الاتجاهات والقيم والسلوك في كافة شرائح المجتمع.

وجعلت رسالته تحكي وتفصل هذه الرؤية بشكل أكثر توسعاً وتفصيلاً فأتت على النحو التالي: أن نسهم بفعالية ليكون المنتدى احد المكتسبات الوطنية والأول تأثيرا في تحقيق الولاء والانتماء للقيادة والوطن في المملكة العربية السعودية من خلال برامج وفعاليات علمية وعملية موجهة لكافة شرائح المجتمع على يد نخب وطنية ذات قدوة رائدة في الولاء والانتماء.



وأكدت أننا نجد أن المنتدى يرحب بكل محب لوطنه وقيادته ففتح الباب لكل سعودي وسعودية من أصحاب الكفاءات الأكاديمية التربوية والأدباء والقيادات العسكرية الذين تطوعوا بوقتهم وجهدهم لخدمة وطنهم فقدموا كل ما بوسعهم فنجد من أصحاب الأقلام الغيورة والأصوات الصادقة والكلمات القوية وكذا نجد المؤثرين على مجتمعاتهم من أصحاب الرأي والمشورة والمكانة الذين يسعون جميعاً إلى تعزيز الولاء والانتماء عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ونقل ذلك من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي من خلال الفعاليات والمشاركات المجتمعية في الندوات والمحاضرات والأمسيات الأدبية وكذا المؤتمرات وغيرها فيما يخدم رؤية التحول الوطني 2030 وما يمس القضايا الوطنية، التي تسعى فيها إلى تحصين عقول الشباب من صور الإرهاب والانحراف والتطرف ومواجهة المخططات المعادية للدولة وقادتها داخلية كانت أو خارجية ومضاعفة الجهود في تعزيز الأمن الفكري وخدمة المجتمع وتنميته بصورة متكاملة تحقق الأمن والاستقرار والعيش الرغيد و فق ما يسعى إليه ولاة أمرنا لهذا الوطن وشعبه الكريم ،مؤمنين جميعاً بأن : ابن الوطن هو من يبني الوطن.و مستشعرين في ذلك القيم التي بُنى عليها هذا المنتدى والتي يسير عليها أعضاؤه وهي :

*الدين أولاً والقيادة والوطن ثانياً.

* العمل بروح الفريق.

* الريادة .

* التواصل الفعال.



ويضم هذا المنتدى كوكبه من المميزين من الأكاديميين والكفاءات والقيادات العسكريه وبعض خبراء التدريب وبعدد لايتجاوز العشرون عضو ووفق الاحتياج والذين يتم أختيارهم وفق ظوابط العمل المؤسساتي وأركان توافقيه وبعمل تطوعي وكل عضو هامه وقامه ومنهم على سبيل المثال لاالحصر د. ناصر الملحم،الشيخ عبدالله بن نادر الدوسري ، الشيخ منيف بن مسيلم السيحاني شيخ قبيلة، د.منى البليهد، اللواء د .عبدالله الحياني ، أ. منسي البقمي، د. عبدالله المعجل، الإعلاميه خلود ابوطالب ، الكاتبه لمياء الناصري، د.فاطمة الزهراني، أ.متعب السبيعي ، المقدم ناصر القريني، ألمستشار ناجي النومسي، متعب العواجي، نواف الدهمشي، د. صالح الشهري، سلطان النفجان، سلوى الحربي، العميد علي الرحماني، الشيخ علي الفهادي، الطفل فيصل بن فهد والطفله العنود عبدالحكيم (فئه مستهدفه) وغيرهم ..

ويسعون جميعاً إلى تحقيق أهداف المنتدى وخططه الاستراتيجية التي لاتخفى على كل مطلع لهذا العمل الجبار والتي كان من أهمها :

1- بناء صورة ذهنية داعمة لتوجهات الدولة ومتلائمة مع متطلبات المرحلة ورؤية 2030 .

2- تعزيز قيم الولاء والانتماء في نفس المواطن بدءاً بالنشء بكل الوسائل والأساليب المباشرة وغير المباشرة.

3- تعزيز اللحمة الوطنية بمشاركة كافة اطياف وابناء الوطن وفي كل مدنه وقراه بما يخدم مستقبله وأمنه واستقراره.

4- الدفاع بكل الوسائل الإعلامية الممكنة عن هذا الوطن وضد المحاولات الفاشلة التي يلجأ اليها أعداؤه وحاسديه لكي تحاول النيل منه ومن لحمته الوطنية.

5- ابراز إنجازات ولاة الأمر على جميع الأصعدة واظهار قيمة الوطن والمحافظة على الهوية والدين والتاريخ ومكتسباته.

كل ذلك وغيرها من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المنتدى ماهي إلا جزء من الحس الوطني التي يسعى إلى تنميتها وتعزيزها في نفوس النشئ لبناء جيل يحمل روح العزة والفداء لتاريخ وطنه وقادته في كل زمان ومكان.



والعمل الدؤؤب على إيجاد مبادرات تخدم الرؤية وذلك لتحقيق الرؤية وأهدافها بشكل ممنهج وعلمي بطرق تتوافق مع عقلية وفكر النشئ والشباب ، لاستيعابها بشكل مهني ودقيق ، لاسيما بأن الفئه المستهدفة تشكل العمود الفقري لأي مجتمع ، وتعزيز النظره الإيجابيه لرؤية المملكة 2030 لدى هذه الفئه الغاليه .

وبينت أن من أهم ثمار هذا المنتدى هو برنامج وطني بعنوان ” الولاء والإنتماء للقيادة والوطن” تم عرضه على التلفزيون السعودي ويتكون من ثلاثة عشر حلقه ، تم إعدادها والتعامل معها باحترافيه وشملت جميع الجوانب الهامه والضروريه، وحصل حينها على الأول واستفادت منه جهات كثيره ، ومن حلقاته :

*دور الاسره في تعزيز قيم الولاء والإنتماء للقيادة والوطن

*دور المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم الولاء والإنتماء للقيادة والوطن

*دور المؤسسات الاعلاميه في تعزيز قيم الولاء والإنتماء للقيادة والوطن .. الخ



وكان فكرة وإعداد مؤسس هذا المنتدى د. فهد بن ريحان ، ويعتبر عمل هذا المنبر أشبه بالجندي المجهول في كل مايقدم ، له بصمه في رفع مهارات وقدرات الأعضاء وتحفيزهم لإظهار مابداخلهم من إبداعات وإمكانيات وتسخيرها لنجاح .

وبالتالي يعد المحفز الأول للإبداع والتميزفي الوطن العربي، منبر راقي ويهتم بالمبدعين والكفاءات، ويقام خلاله تطبيقات حيه وعمليه تتوافق مع الرؤيه ويصاحبه دورات وورش عمل ومحاضرات وبرامج وأنشطة هادفه ومهمه وموجهه لشريحه مجتمعيه مهمه جداً .