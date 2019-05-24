فعاليات ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة تختتم فعالياتها

ابها

اختتمت فعاليات ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية مساء يوم أمس الخميس بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمركز الثقافي بأبها.

وقدم مدير جمعية الثقافة والفنون الأستاذ أحمد بن ابراهيم السروي شكره الخاص للشركة ليالي الخليج بحديقة أبها الجديدة على ما قدمته من جهود كبيرة في إنجاح البرامج الثقافية طيلة أيام الفعاليات الماضية مقدم الشكر والتقدير إلى كل المشاركين في تلك البرامج الثقافية والفنية.

فيما قدمت البرامج والفقرات الثقافية بتنوع جميل على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة وسط تفاعل وحضور المجتمع .

وشارك بعض الأطفال مع فرقة اللوريت على المسرح الفقرات الفنية مثل الفوازير الرمضانية، فيما زار بعض النساء معرض الفضيات للأزياء والتراث القديم .

فيما تعيش العائلات والأطفال وسط الأجواء الجميلة المطلة على بحيرة السد وداخل مدينة الألعاب الترفيهية.

وتستمر فعاليات ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة مساء اليوم الجمعة بفعالية ضمن برامجها الترفيهية للزوار ..