إصابة 8 مواطنين في انفجار قرب مسجد غربي باكستان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصيب نحو 8 أشخاص على الأقل إثر وقوع انفجار، اليوم الجمعة، بالقرب من أحد المساجد في منطقة "بشتون أباد" بمدينة "كويتا" غربي باكستان.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة قولها" إن الانفجار وقع بالقرب من مسجد "رحمانية" أثناء صلاة الجمعة، ولم تتطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.