السعودية تحذر رعاياها في الهند

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن السفارة قولها بأنه يجب على مرافق المريض الحصول على تأشيرة "مرافق"، وبضرورة إرسال تقارير طبية حديثة للمريض باللغة الإنجليزية للمستشفى المراد مراجعته والتأكد من الحصول على خطاب موقع ومختوم من المستشفى يوضح موافقة المستشفى على استقبال المريض وتحديد مبدئي للخطة العلاجية والمدة المتوقعة والتكاليف التقديرية.

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وأكدت السفارة تحذيرها من الأشخاص الذين يقومون بالترويج لمستشفيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقف الانترنت، وعدم تحويل مبالغ مالية لأشخاص مجهولين، ونصحت بزيارة الموقع الإلكتروني للقنصلية للاطلاع على الارشادات والنصائح للقادمين لجمهورية الهند.

في سياق آخر، كانت قنصلية السعودية في مومباي الهندية قد تفاعلت مع مقطع نشره سعودي ناشد فيه المسؤولين التدخل لإعادته إلى المملكة بعد أن منعته السلطات الهندية لوجود غرامات عليه بسبب مخالفته مدة التأشيرة.

ووفقا لحساب القنصلية على موقع "تويتر"، غرد مسؤولي القنصلية "بالإشارة إلى ما يتداول بشأن المواطن شداد بن ناصر السبيعي، تود القنصلية توضيح أن المواطن قدم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 بتأشيرة سياحية إقامتها لـ30 يوما فقط وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية، بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن".