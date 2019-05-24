الأمير محمد بن سلمان يلتقي مبعوث ترمب للشأن السوري

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جدة: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة اليوم الجمعة، مبعوث الرئيس الأميركي للشأن السوري جيمس جيفري. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير. بينما حضر من الجانب الأميركي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، والسفير الأميركي لدى المملكة جون أبي زيد.

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