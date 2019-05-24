انت الان تتابع الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تركي آل الشيخ
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
ونشر آل الشيخ (حساب المنصة) في نهاية تغريدته للدخول والتسجيل من خلاله. كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://t.co/RKtrM9pauI pic.twitter.com/G0SWkVTBpE —
ونشر آل الشيخ (حساب المنصة) في نهاية تغريدته للدخول والتسجيل من خلاله.— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh)
كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://t.co/RKtrM9pauI pic.twitter.com/G0SWkVTBpE— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 22, 2019
وأصدر آل الشيخ إعلانا، أول من أمس، على تويتر: "يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم".
وأضاف آل الشيخ "ستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، وبالتوفيق للجميع".
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