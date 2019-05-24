بطل روسيا بكرة القدم يستعد لفترة تدريبية في دولة عربية

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© Sputnik . Mikhail Kireev
وأشار وزير السياحة التونسي الى أن السياحة البديلة تتطور في بلاده وقال: "نحن ندعم كثيرا السياحة البديلة، وهي تتطور، المشكلة في السياحة البديلة هو عدم توفر الإمكانيات المادية الكبيرة، والبنوك الآن تتعاون مع الشباب الذين يريدون الاستثمار في السياحة البديلة، وهناك تقدم كبير".
وأوضح طرابلسي، مجيبا عن أهمية القطاع السياحي في القضاء على البطالة: "اليوم لدينا نقص كبير في اليد العاملة بالقطاع السياحي، اليوم في منطقة منستير، سيتم افتتاح خمسة نزل، والذين يحتاجون إلى ألف يد عاملة للسياحة في تونس، وهذا يبين اهمية القطاع السياحي في وجود اليد العاملة".
وتابع قائلا: "كان هناك مشكلة حول اليد العاملة الحرفية، لذلك فإن مدارس السياحة تعمل على تخريج اليد العاملة في أقرب وقت في الميدان السياحي".
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