شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العمانية: نسعى لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية العمانية، إن سلطنة عمان تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وجاء ذلك فى تغريدة للوزارة على تويتر، نقلًا عن يوسف بن علوى بن عبد الله وزير الشؤون الخارجية.

ويذكر أن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوى بن عبد الله، زار، طهران، الاثنين الماضى، تزامنًا مع تصاعد التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وحلفائها فى الخليج.

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وكانت عمان ساهمت فى الماضى فى التمهيد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، فيما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن الوزير العمانى ناقش مسائل إقليمية ودولية مع نظيره محمد جواد ظريف، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وليس معلوما ما إذا كانت هذه الزيارة تهدف إلى خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ولعبت عمان فى وقت سابق دورا مهما فى الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران اللتين انقطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما فى عام 1980، وعمان هى إحدى دول الخليج العربية التى تحافظ على علاقات جيدة مع كلا البلدين، بينما يدب خلاف ممتد بين واشنطن وطهران بسبب برامج إيران النووية والصاروخية.