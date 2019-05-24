مسقط: نسعى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران

مسقط/ الخليج 365

قالت الخارجية العمانية، الجمعة، إن سلطنة عمان تنسق مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران.

جاء ذلك وفق ما نقلته الخارجية العمانية عبر "تويتر"، نقلا عن حوار صحفي لوزيرها يوسف بن علوي.

وقال بن علوي إن بلاده "تسعى مع أطراف أخرى (لم يسمها) لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران".

وحذر من "خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره".

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وأكد أن الطرفين الأمريكي والإيراني "يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد".

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

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