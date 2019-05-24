في الصورة النادرة للملك سلمان...التعرف على هوية الصبي الجالس بجانبه(صورة)

تكشفت معلومات جديدة عن الصورة النادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي انتشرت على نطاق واسع أمس (الخميس)، على شبكات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع.

وبحسب موقع "سبق" الإلكتروني، فإنه "تم تحديد هوية اسم الطفل الذي ظهر إلى جانب الملك سلمان والذي كان متكئا على إحدى الوسائد في بساطة خلال إحدى المناسبات،

وتبين أن من ظهر إلى جوار الملك في الصورة المتداولة وصورة أخرى مشابهة هو الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز".