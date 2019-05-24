الان تتابع فلوريدا: إعدام سفاح قتل قتل ثماني نساء عام 1984 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فلوريدا -الخليج 365:
أعدمت ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الخميس رجلا في الخامسة والستين من عمره يدعى روبرت لونج والمعروف بأنه واحد من أشهر السفاحين، بعد إدانته بخطف ثماني نساء والاعتداء عليهن جنسيا وقتلهن في عام 1984.
وقالت متحدثة باسم إدارة السجون في الولاية إن حكم إعدام لونج نفذ الساعة 6:55 مساء بالتوقيت المحلي في سجن ولاية فلوريدا بمنطقة رايفورد.
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