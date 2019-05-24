نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يزور السعودية

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جدة: وصل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى جدّة مساء الخميس، في زيارة إلى السعودية لم تتّضح في الحال مدّتها ولا برنامجها، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان إنّ دقلو، الشهير باسم "حميدتي"، "وصل إلى جدّة مساء اليوم" الخميس وكان في استقباله في أرض المطار وفد برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الملك سلمان.

ولم يوضح البيان السعودي مدّة الزيارة ولا برنامجها.

وفي الخرطوم نشر المجلس العسكري البيان نفسه، من دون أي تفصيل إضافي.

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والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات هذا التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015.

والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.

وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 أبريل الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.

وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل الرئيس عمر البشير (75 عاماً) الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً، وشكّل الجيش "مجلساً عسكرياً انتقالياً" سيطر على المؤسسات الحكومية.

ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.