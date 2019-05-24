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سقوط صواريخ على فندق بوسط العاصمة الليبية طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصابت صواريخ فندقا فاخرا فى العاصمة الليبية طرابلس فى وقت مبكر اليوم الجمعة ولم تتوفر بعد معلومات أخرى بشأن الهجوم.

وأطلق الجيش الوطنى الليبى حملة عسكرية لاستعادة طرابلس منذ بداية أبريل، حيث يتركز القتال فى الضواحى الجنوبية.

 

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