"أنصار الله" تعلن القبض على عناصر من "داعش" بينهم قيادات

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عن مصدر أمني، أن عناصر "داعش" المقبوض عليهم كانوا متخفين بزي نسائي، وتم ايقافهم بعد رصد دقيق أثناء توجههم إلى مدينة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأشار إلى أن من بين العناصر الإرهابية قيادات أمنية وإعلامية.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث يقوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 آذار/مارس عام 2015 دعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي الحوثيين، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" [المحظورين في روسيا وعدد من الدول] على محافظات وسط البلاد كحضرموت.