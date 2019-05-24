دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إصدار جديد من HUAWEI P30 Pro بلون شروق الشمس العنبري

ابتداءً من 30 مايو 2019 ستوفر شركة هواوي بطل هواتفها الرائدة HUAWEI P30 Pro بلون «شروق الشمس العنبري» (Amber Sunrise) الرائع الجديد في مجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومتاجر هواوي. ومنذ أن أطلقته هواوي في ربيع العام الجاري أثبت هذا الهاتف أنه يجمع بين قمة الأداء المذهل والكاميرات المتفوقة والبطارية القوية ومجموعة من المزايا المتقدمة، دون أن يتخلى عن جمال التصميم وجاذبية الألوان.

© alqiyady إصدار جديد من HUAWEI P30 Pro بلون شروق الشمس العنبري

وكما تفعل هواوي عادة، استوحت اللون الجديد من الطبيعة أيضاً، فلون شروق الشمس العنبري في HUAWEI P30 Pro يحاكي جمال خيوط أشعة الشمس الذهبية وهي تنشر الضياء في الصباح. ولا تكتفي درجات اللون البرتقالية بأن تمنح المستخدم مزيجاً متجانساً من الفن والتقنية، بل تمثل أيضاً الأجواء والشخصية التي تتمتع بها هواوي كعلامة تجارية، وتعكس حيويتها وإقدامها. فعملية التصنيع الصعبة لهذا اللون الجديد تبرهن على التزام هواوي بالوصول إلى أقوى التأثيرات اللونية، ونجحت هواوي في الوصول إلى هذا اللون الذي يتدرج بين اللونين البرتقالي والأحمر بالاعتماد على عملية تصنيع مبتكرة تعزز متانة الجهاز أيضًا، ما مكنه من الحصول على التصنيف المعياري IP68 للحماية من الماء والغبار.

© alqiyady إصدار جديد من HUAWEI P30 Pro بلون شروق الشمس العنبري

يتوفر إصدار لون «شروق الشمس العنبري» بسعة تخزين متوفرة حصرياً لهذا الهاتف تبلغ 512 جيجابايت ما يمنح المستخدم سعة أكبر لحفظ جميع الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والمعلومات التي يريدها، ويتضمن الجهاز أيضاً ذاكرة رام تبلغ سعتها 8 جيجابايت ما يمكنه من معالجة البيانات بسرعة أكبر، خاصة أنه يعتمد على الرقاقة كيرين 980 وهي أسرع الرقاقات التي أنتجتها هواوي حتى الآن. ويضاف إلى ذلك أنه مزود ببطارية قوية تبلغ قدرتها 4200 مللي أمبير ساعي ومرفق بشاحن سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، يستطيع شحن البطارية حتى 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة فقط. الجهاز مزود بتقنية تسريع الرسوميات GPU Turbo 3.0، وهي تحسن أداء توليد الرسوميات ليستمتع المستخدمون باللعب بسلاسة فائقة دون حدوث أي تأخيرات خلال العيد المقبل.

© alqiyady إصدار جديد من HUAWEI P30 Pro بلون شروق الشمس العنبري

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يتوفر الهاتف مقابل 3799 درهماً، مع هدايا مجانية بقيمة 1799 درهماً تشمل: ساعة HUAWEI Watch GT وشاحن لاسلكي وشاحن السيارة السريع. وبإمكان المستخدمين الاستفادة من خدمة VIP التي تقدم تأمينًا لحماية الشاشة لمدة ستة أشهر.

بإمكان العملاء شراء الهاتفHUAWEI P30 Pro بلون شروق الشمس العنبري المميز من متاجر إلكترونيات مختارة في دولة الإمارات ومتاجر تجربة هواوي. المزيد:

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