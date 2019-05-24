دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بديلًا لأندرويد.. هواوي ترد على ضربة جوجل بـ HongMeng

أفادت تقارير صحفية عالمية عزم شركة هواوي الصينية طرح نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول "لاب توب" الخريف المقبل.

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ويأتي ذلك ردًا على إدراج الولايات المتحدة لشركة هواوي في القائمة السوداء بالإضافة إلى إيقاف جوجل إثر ذلك أعمالها التي تتطلب نقل منتجات وبرمجيات مع شركة هواوي باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة.

وأشار رئيس أعمال المستهلكين في شركة هواوي، ريتشارد يو، إلى أن نظام التشغيل الخاص بهم سيتم طرح نسخته الدولية في الربع الأول أو الثاني من عام 2020.

ونوهت صحف رسمية صينية إلى أن النظام الذي سيكون بديلًا لأنظمة أندرويد لشركة هواوي سيحمل اسم HongMeng.

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وأضاف رئيس أعمال المستهلكين في شركة هواوي ـ في تصريحات أوردتها سي إن بي سي ـ :"ما زلنا ملتزمين بـ Microsoft Windows وGoogle Android لكن إذا لم نتمكن من استخدامها، فستعد هواوي الخطة B لاستخدام نظام التشغيل الخاص بنا.. لا نريد أن نفعل هذا لكننا سنضطر إلى ذلك بسبب الحكومة الأميركية".المزيد:

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