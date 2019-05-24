بالصور : فريق #مدرسة_ابن هشام بطلاً لـ #دوري_نخبة_المدارس لفئة 15 عام

صحيفة الخليج الإلكترونية

دوري بلس – توّج فريق مدرسة ابن هشام من المدينة المنورة ببطولة المملكة لنخبة دوري المدارس ( فئة 15 ) بعد الإنتصار في المباراة النهائية على فريق مدرسة أبوبكر الصديق من جازان.

فريق مدرسة ابن هشام أنهى الشوط الأول متأخراً بهدف دون رد لصالح فريق مدرسة أبوبكر الصديق، حيث سجل اللاعب ماجد مدني هدف المباراة الأول من ركلة جزاء احتسبت عند الدقيقة 30 من زمن المباراة لينهي بذلك الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف.

لكن فريق مدرسة ابن هشام عاد للمباراة مع بداية شوط المباراة الثاني بهدف التعادل الذي سجل عند الدقيقة 47، ليواصل ضغطه الهجومي أكثر ويحرز هدفاً ثاني عند الدقيقة 50 لتنقلب النتيجة من تأخر بهدف إلى تفوق بهدفين مقابل هدف حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء معلناً تتويج فريق مدرسة ابن هشام أبطالاً لبطولة دوري النخبة للمدارس لفئة 15 عام.