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وقال هادي في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها "لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب تكرارها".
© REUTERS / FAWAZ SALMAN
ووصف الرئيس اليمني في رسالته إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن في 15 مايو/آيار الحالي بأنها نموذج للخرق الفاضح للتفويض الممنوح لغريفيث.
وتابع هادي "لا يمكنني القبول باستمرار التجاوزات التي يقدم عليها المبعوث الأممي غريفيث، التي اعتبر أنها تهدد بانهيار فرص الحل الذي يتطلع له أبناء الشعب اليمني".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اليمني: لن نقبل بغريفيث إلا بمراجعة تجاوزاته مع الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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