شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد يلتقى نائب رئيس المجلس العسكرى السودانى فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية فى وقت مبكر اليوم الجمعة إن ولى العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع نائب رئيس المجلس العسكرى السودانى الذى يزور المملكة. وأضافت الوكالة أن الاجتماع بين الأمير محمد والفريق أول محمد حمدان، الملقب بحميدتى، عقد فى مدينة جدة وجرى خلاله بحث التعاون بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولى العهد يلتقى نائب رئيس المجلس العسكرى السودانى فى جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.