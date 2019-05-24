تركي_آل_الشيخ يكشف عن قمصان #بيراميدز في الموسم المُقبل

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صحيفة الخليج الإلكترونية
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري عن قميص فريقه خلال الموسم المُقبل 2019\2020.
“آل الشيخ” نشر صورة الزي الجديد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: بيراميدز السنة القادمة.. يهمنى رأيكم؟”
ونجح نادى بيراميدز في تقديم موسم جيد خلال أول تواجد له منذ نقل ملكيته إلى تركي آل الشيخ وعدمه بالعديد من الصفقات القوية.
يُذكر أن نادي بيراميدز قد ضمن المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم المُقبل بعد ضمان تواجده في المركز الثالث.
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