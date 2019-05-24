شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يطلق حساباً في «تويتر».. والهدف «مليون متطوع» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الخميس، إطلاق حساب العمل التطوعي في منصة “تويتر” من خلال المعرف ([email protected]).
وقال الراجحي: “إن حساب العمل التطوعي يسعى إلى تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي؛ ليكون رافداً لنا في تحقيق رؤية 2030، والوصول إلى مليون متطوع”.
وأطلق حساب العمل التطوعي، أولى حملاته الإعلامية تحت شعار “حان دورك لتحفيز المجتمع على التطوع والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030”.
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